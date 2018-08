Algarve Belgische B&B vernield door bosbranden 07 augustus 2018

De B&B van Belgen is grotendeels vernield door bosbranden in de Algarve. Een ploeg van VRT met journalist André Vermeulen had zondagavond nog verslag uitgebracht vanop het terras van het Portugese gastenverblijf van Gerrit Wouters en Ann S'heeren, maar daarna werd het in allerijl geëvacueerd. Toen de ploeg gisteren terugkeerde met de uitbaters, bleek dat het gebouw grotendeels verwoest was.

