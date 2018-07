Alexia (3) bedolven onder kaartjes van onze lezers 17 juli 2018

Bedolven onder de kaartjes, briefjes en tekeningen van onze lezers - en met de snoepzak bij de hand - fleurt Alexia (3) helemaal op in het UZ Gent. Om het kankerpatiëntje en haar ouders moed in te spreken, had een tante in onze krant opgeroepen om hen te schrijven. En óf u die oproep beantwoordde. "We weten niet of de postbode nu al vier- of zeshonderd kaartjes heeft gebracht, we krijgen ze niet geteld", vertellen mama Ellen (32) en papa Jeffrey (29). Het jonge gezin heeft nog een lange weg te gaan. Neuroblastoom, de kanker die Alexia getroffen heeft, is erg agressief. De behandeling van 'hun popje' zal anderhalf jaar duren, er is maar 50% kans dat ze geneest. (IDV/NV)

HLN