Alexandra Potvin en Anke De Ridder zijn stapelverliefd 03 juli 2018

Hartverwarmend en een tikje onverwacht liefdesnieuws: Joe-presentatrice Alexandra Potvin (52) en actrice Anke De Ridder (38) zijn een koppel. "We zijn bij elkaar thuisgekomen. In alles voelen we dat we samen horen. Onze verbondenheid is onbeschrijflijk", laten ze weten. Het is een primeur voor Anke, die nooit eerder een relatie had met een vrouw. "De liefde voor Alexandra heeft zich op erg korte termijn gemanifesteerd, ook al kennen we elkaar al een aantal jaar." Anke had eerder al relaties met onder anderen Peter Van Asbroeck, 'Thuis'-acteur Ben Van Ostade en Véronique De Kocks verloofde Manuel. Maar voor beide dames komt er nu een einde aan een lange, intensieve zoektocht naar amoureus geluk. "Anke heeft mij wakker geschud en me doen inzien wat pure liefde is", vertelt de Joe-presentatrice. "Met haar beleef ik alles intenser. Bij haar kan ik eindelijk zijn wie ik écht ben. Ik zie mezelf opnieuw graag." Ook Anke is tot over haar oren verliefd. "Alexandra is dan ook een vrouw om van te houden en te koesteren", zegt ze. "Ze maakt me zielsgelukkig, gewoon door er te 'zijn'." Potvin heeft al meerdere relaties met vrouwen achter de rug, maar de meest in het oog springende was die met de betreurde Yasmine. De twee speelden als eerste lesbische BV-koppel een belangrijke rol in het doorbreken van het taboe. (FV)

