Alexander de Grote Onze opinie 23 mei 2020

Hoera! De kleuters en de lagereschoolkinderen mogen nog vier weken naar de klas. De zomerkampen, dat komt straks helemaal goed. En over een week of vier mag u uw koffers pakken voor een vakantie in het zuiden. Maakt het na zoveel heuglijk nieuws nog uit wie er gisteren tot voorzitter van Open Vld is verkozen? Amper. Maar Egbert Lachaert is een mooie keuze. Hij stond gisteren te glunderen als een kind dat net te horen heeft gekregen dat het weer naar school mag.

