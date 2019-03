Alex Seghers en KSKL Ternat nog steeds ongeslagen in 2019 22 maart 2019

Dé ploeg van 2019 in de tweede B is ongetwijfeld KSKL Ternat. De rood-blauwen zijn na Nieuwjaar nog steeds ongeslagen en lieten enkel punten liggen de slotfase van de thuismatch tegen Huizingen (2-2). Dankzij deze knappe reeks met onder meer de 3-0-derbywinst van vorig weekend tegen Wambeek is Ternat opgeklommen naar de tweede plaats op amper twee eenheden van koploper Meise. Zondag is er de trip naar Leeuw.

