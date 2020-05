Exclusief voor abonnees Alex Callier 19 mei 2020

België heeft zich tijdens het alternatieve Songfestival in een zeer negatieve zin laten opmerken door als enig land niet mee te willen zingen met 'Love Shine a Light'. Dat was een goed gekozen lied, dat vreugde en hoop uitstraalt in deze donkere tijden. Laat Hooverphonic volgend jaar thuis! De 'kutzever' van Alex Callier kunnen we missen.

Karel Segers, Leuven

