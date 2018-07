Alex Agnew met z'n gezin naar première van 'Pluisje' 09 juli 2018

Animatiefilm 'Pluisje' is gisteren in première gegaan in Kinepolis Antwerpen. Da's een langspeelfilm over een vogeltje, dat na een aanval van een valk opnieuw moet leren vliegen. Op de première waren onder anderen Kristel Verbeke, Nele Somers en Alex Agnew aanwezig. Die laatste - die de stem van slechterik Shadow inspreekt - zorgde voor een dubbele première door samen met z'n vrouw Yasmine en dochter Amy (9) op de rode loper te verschijnen. (SD)

