Alex Agnew: "Ik was teleurstelling voor mijn vader" 27 augustus 2018

Vanavond is Alex Agnew (45) te gast in het Eén-programma 'Het Zomert Met'. De anders zo goedlachse komiek gunt Bruno Wyndaele een ernstige blik in zijn jeugd. Alex vertelt dat zijn vader, een Engelsman, een dominante persoon was, die zich uit een arbeidersmilieu had opgewerkt tot een succesvolle ingenieur. Hij had hoge verwachtingen van zijn zoon. "Ik heb een carrière gebouwd op 'Papa, kijk eens wat ik kan'", aldus Agnew. "Ik was een teleurstelling voor mijn vader, dat heeft hij letterlijk tegen mij gezegd. 'You're my biggest disappointment, but at least you're a nice guy.'"

