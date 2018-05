Alex Agnew "Ego was te groot, dus ga ik voor tiende show in Sportpaleis" 30 mei 2018

Alex Agnew (45) gaat voor een tiende keer optreden in het Sportpaleis. Dat maakte de comedian gisteren bekend in 'Van Gils & gasten'. Naar eigen zeggen was zijn ego te groot voor 'maar' negen uitverkochte Sportpaleizen en kon een tiende niet ontbreken. In juni 2019 staat Agnew er dus weer met zijn nieuwe show 'Be Careful What You Wish For'. Aan inspiratie had hij geen gebrek: het genderdebat, feminisme, #metoo, cultuurrelativisme, neuspeuteren, Tarzan... en zwerkbal. En tijdens zijn voorbereiding kon hij zich meer dan eens in de handen wrijven, klinkt het. Agnew verkocht in 2011 vijf keer het Sportpaleis uit met zijn 'best of'-show 'Larger Than Life'. Twee jaar later vulde hij het met 'Interesting Times - The Legend Ends' nog eens vier keer. (DBJ)

