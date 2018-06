Alerte Mertens naar tweede ronde 13 juni 2018

Tweede reekshoofd Elise Mertens (WTA 15) moest in haar eerste ronde in 's Hertogenbosch op het eind van de tweede set even opletten omdat de tot dan toe redelijk wild acterende Polona Hercog (WTA 64) zich niet zomaar gewonnen gaf. De 22-jarige Limburgse wist echter vier van de vijf breakpunten weg te werken en met 6-2, 6-4 naar een tweede ronde tegen de Duitse kwalificatiespeelster Antonia Lottner (WTA 148) te trekken. Alison Van Uytvanck (WTA 46) speelt vandaag haar tweede wedstrijd op de Libema Open tegen de 20-jarige Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 81). (FDW)

