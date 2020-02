Exclusief voor abonnees Alerte medewerker sluit offerblokdief op in kerk 04 februari 2020

00u00 0

De Kerkraad van Ertvelde heeft een man betrapt die vermoedelijk achter een reeks offerblokdiefstallen zit. Afgelopen zaterdag trof een medewerker die de avondmis aan het voorbereiden was een 19-jarige aan in de kerk, die foto's aan het maken was achter het altaar. Hij herkende de jongeman van op camerabeelden van eerdere diefstallen en sloot hem prompt op in de kerk. "De politiezone Assenede-Evergem rekende de verdachte daar in", laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. "Het gaat om een man zonder vaste woonplaats. Hij bekende de feiten. We hebben hem gedagvaard in snelrecht. Op 26 maart komt de verdachte voor de rechtbank van eerste aanleg in Gent."