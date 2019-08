Exclusief voor abonnees Alerte gids gaf gouden tip naar voortvluchtige tieners 09 augustus 2019

De lichamen van de twee voortvluchtige Canadese tieners Kam Mcleod (19) en Bryer Schmegelsky (18) werden ontdekt mede dankzij een alerte gids uit Gillam, een dorp in het noordoosten van Canada waar de jongens voor het laatst waren gezien. Het duo, verdacht van drievoudige moord, was al weken spoorloos. Riviergids Clint Sawchuk (40) zag vorige vrijdag een slaapzak in het water liggen toen hij een groep toeristen begeleidde. Hij belde de politie, die na zijn tip meteen een beschadigde boot vond, vermoedelijk gebruikt door de twee tieners. Woensdag werden dan hun lichamen ontdekt. Hoe Mcleod en Schmegelsky aan hun eind zijn gekomen, is nog niet geweten. (CMG)