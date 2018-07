Aleksandar Vukotic (Waasland-Beveren) Recordtransfer van 2m02 24 juli 2018

00u00 0

370.000 euro betaalde Waasland-Beveren voor deze Servische verdediger en daarmee werd het vorige transferrecord van Ryota Morioka, dat op 275.000 euro stond, een stuk scherper gesteld. Als Vukotic (22) even waardevol blijkt als zijn voorganger heeft Yannick Ferrera er straks een sterkhouder bij. 2m02 groot excelleert hij in elk geval in de lucht. Met zijn linker moet hij ook in staat zijn om naar behoren uit te verdedigen. Alleen een palmares ontbreekt nog en daarom hoopt hij zich op de Freethiel in de kijker te spelen. Alleen lijkt hij een fervent verzamelaar van gele kaarten. (SJH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN