Aldi roept paardenvlees vol cadmium terug 07 augustus 2018

Aldi haalt het gerookt paardenvlees van het merk Délifin uit de rekken. In het vlees zit te veel cadmium en dat kan problemen voor de gezondheid opleveren, zo meldt de warenhuisketen. Het gaat om gerookt paardenvlees in een plastic verpakking van 125 gram, met houdbaarheidsdatums 21 en 28 augustus. Het vlees werd verkocht tussen 11 juli en 6 augustus. Zware metalen zoals cadmium kunnen gezondheidsklachten geven als ze herhaaldelijk en langdurig in grote hoeveelheden geconsumeerd worden. Aldi vraagt het product niet te consumeren en het terug te brengen naar de winkel, waar het terugbetaald zal worden.