Aldi roept lychees terug 10 februari 2018

Supermarkt Aldi roept een lading lychees terug omdat er te veel sulfiet in zit. De stof wordt gebruikt om te voorkomen dat de exotische vruchten bruin kleuren, maar voor een levering in de filialen van de regio Erpe-Mere en Heusden-Zolder is bij een analyse een overschrijding vastgesteld.

HLN