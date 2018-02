Aldi Noord en Zuid denken aan samenwerken 16 februari 2018

Supermarktketens Aldi Noord en Aldi Zuid werkten meer dan een halve eeuw volledig onafhankelijk van elkaar, maar daar lijkt nu toch verandering in te komen. De twee laten weten een samenwerking rond marketing en aankoop te bestuderen op thuismarkt Duitsland. Aldi werd in 1946 opgericht als 'Albrecht (vandaar 'Al') Diskont ('Di')' door de broers Karl en Theo Albrecht. Maar na een hevige discussie over de verkoop van sigaretten in de winkels, splitste de keten op in Aldi Noord en Aldi Zuid. De Belgische filialen behoren tot Aldi Noord, samen met de rest van West-Europa en Polen. Aldi Zuid omvat de filialen in Midden- en Oost-Europa, de VS en het VK. Aldi Nord telt 35.000 werknemers, Aldi Süd 43.000. Beide laten wel expliciet weten dat er geen fusie op til is en er dus ook niets verandert voor het personeel.

