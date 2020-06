Exclusief voor abonnees Aldi-klanten boos omdat jacuzzi overal metéén uitverkocht is 15 juni 2020

In de winkels van Aldi was afgelopen weekend een koopje te doen, al moest je er dan wel héél snel bij zijn. Er werd een opblaasbare jacuzzi aangeboden voor 379 euro, terwijl hetzelfde model in andere winkels tot 999 euro kost. 'Op is op', stond erbij. En dus repten heel wat klanten zich nog vóór het openingsuur naar de dichtstbijzijnde Aldi. "In Tielt-Winge was ik de zevende in een rij van 30", getuigt Robrecht Van Goolen. "Eens de deuren geopend waren, bleken er maar vijf jacuzzi's in de rekken te liggen." Hij reed vervolgens nog naar de filialen in Lubbeek en Aarschot, maar ving ook daar bot. Naar verluidt werden in de meeste filialen maar 5 à 10 stuks geleverd.