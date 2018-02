Aldi gaat 2.000 flats bouwen 01 februari 2018

00u00 0

Harddiscounter Aldi gaat in Berlijn zo'n 2.000 appartementen bouwen. Op het gelijkvloers zal een filiaal van de supermarkt gevestigd zijn en daarboven komen de flats, die verhuurd zullen worden. In totaal wil Aldi op 30 plaatsen in de Duitse hoofdstad gaan bouwen. Er is een grote vraag naar woongelegenheid in Berlijn - en tegen 2030 komen er nog eens 300.000 inwoners bij. De lokale overheid moedigt de bouw van flats op supermarktsites aan. Door op die trein te springen, geraakt Aldi makkelijker aan vergunningen.