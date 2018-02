Alderweireld weer minstens tien dagen out 28 februari 2018

00u00 0

Tottenham maakt zich zorgen over de hamstring van Toby Alderweireld. De Rode Duivel (28) sukkelt weer met overlast. Alderweireld staat minstens tien dagen aan de kant, maar de club houdt er wel degelijk rekening mee dat de kwetsuur nog een tijd langer kan aanslepen. "We bekijken zijn situatie van dag tot dag", bevestigde coach Mauricio Pochettino gisteren. Alderweireld viel op 1 november uit met een serieuze spierscheur in de hamstring, die hem meer dan 3,5 maand uit roulatie hield. Hij kon net een operatie vermijden. De medische staf wilde hem rustig terugbrengen. Vandaar dat hij amper deel uitmaakte van de selectie en enkel in de FA Cup mocht opdraven. Toch voelde hij op training opnieuw hinder aan het bovenbeen. Zorgwekkend. Sowieso haalt hij volgende week de match tegen Juventus in de Champions League niet. "We hopen dat hij op korte termijn toch kan terugkeren", zegt zijn coach.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN