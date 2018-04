Alderweireld voor het eerst in maand in wedstrijdkern 17 april 2018

Toby Alderweireld (29) maakt voor het eerst sinds de internationale break weer zijn opwachting in de kern van Tottenham. De voorbije drie wedstrijden zat hij telkens in de tribune. Coach Pochettino roteert vandaag tegen Brighton met zijn kern. Mogelijk krijgen enkele sterkhouders rust met het oog op de halve finale van de FA Cup, zaterdag tegen Manchester United. Alderweireld is sinds zijn blessure en weigering om bij te tekenen afgegleden in de pikorde. De Spurs denken erover na hem deze zomer te verkopen. Onder meer PSG volgt zijn situatie op de voet. (KTH)