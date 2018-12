Alderweireld te koop voor 28 miljoen 28 december 2018

Tottenham is zinnens de optie in het aflopende contract van Toby Alderweireld te lichten. Dat bevestigde coach Pochettino. Daarmee wordt zijn contract met een jaar verlengd, tot 2020, maar wordt tegelijkertijd een opstapclausule van 27,8 miljoen euro geactiveerd. Een spotprijs voor een topverdediger. De enige voorwaarde voor de clausule is wel dat de eventuele overgang ten laatste twee weken voor het einde van de transferperiode plaatsvindt. Tottenham had zijn contract vorig seizoen graag met enkele jaren verlengd, maar gesprekken over een nieuwe overeenkomst liepen vast, volgens Spurs op zijn looneisen. De club probeerde hem in de zomer van de hand te doen, maar geïnteresseerde clubs struikelden over de vraagprijs. Onder andere Man United haakte af. Vertonghen (dij) traint weer individueel. Ook Moussa Dembélé (31) zit na zijn enkelblessure in de laatste rechte lijn van zijn revalidatie. (KTH)

