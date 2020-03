Exclusief voor abonnees Alderweireld schenkt tablets aan ziekenhuizen 23 maart 2020

Knappe geste van Toby Alderweireld. De Rode Duivel (31) gaat iPads kopen voor ziekenhuizen, zodat mensen die besmet zijn met het coronavirus daar kunnen (video)chatten met hun geliefden. "Ik vroeg me met mijn vader af wat we zouden kunnen doen om te helpen. Zo zijn we terechtgekomen bij die iPads. Het mentale aspect van iemand niet te kunnen zien, zeker wanneer je niet gezond bent, wordt onderschat. Ook al is het maar een druppel op een hete plaat, met zulke kleine dingen proberen we toch met iets te helpen."

