Alderweireld opnieuw in de basis 20 augustus 2018

Daar is Toby Alderweireld (29) weer. Als Mauricio Pochettino voor een tweemansdefensie kiest, moet hij tevreden zijn met een plaats op de bank. Wanneer zijn trainer een driemansverdediging prefereert, zoals zaterdag tegen Fulham, krijgt hij nog kansen. Het was nog maar zijn vierde basisplaats in 2018. Ook Jan Vertonghen stond aan de aftrap. Moussa Dembélé viel voor de tweede week op rij in. De Spurs wonnen verdiend van de promovendus (3-1). Denis Odoi zat een laatste schorsingsdag uit. Voor Cissé was er geen plaats in de kern.

