Alderweireld of Hazard naar finale League Cup? 08 januari 2019

Geen Jan Vertonghen of Moussa Dembélé vanavond op Wembley. De halve finale van de League Cup tegen Chelsea komt nog te vroeg voor beide Rode Duivels, beiden pas terug uit blessure. Toby Alderweireld en Eden Hazard staan wel aan de aftrap. Tottenham-coach Mauricio Pochettino ontkende dat een akkoord over de uitgaande transfer van Dembélé nakend is. Beijing Guoan heeft wel interesse om hem over te nemen, maar er staat geen druk op het dossier. Chinese clubs kunnen in februari nog deals afronden. (KTH)