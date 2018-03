Alderweireld nog niet fit 07 maart 2018

Nog geen Toby Alderweireld (29) bij Tottenham. De verdediger is nog altijd niet volledig hersteld van de hamstringblessure die hij tien dagen geleden op training opliep. Het is niet dezelfde kwetsuur als diegene die hem drieënhalve maand aan de kant hield. "Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met hem", zei Mauricio Pochettino. "We bekijken zijn situatie van dag tot dag. Maar hij raakt zeker niet klaar voor Juventus."

