Alderweireld na debuut onder Mourinho: "Spirit is het grote verschil" 25 november 2019

De ego's heeft hij opgepompt. De vuisten gebald. The Special One was ondanks een bibberslot erg tevreden over zijn entree bij Tottenham: 2-3-winst bij een wel erg mager West Ham. Jan Vertonghen keek geblesseerd toe. Toby Alderweireld stond aan de aftrap. "Het grote verschil: ik denk de spirit", zei hij. "De wil om te winnen was het belangrijkste. Het zit hem in de details. Hoe we spelen bij balbezit en hoe bij verlies. Het is moeilijk om alle verschillen in een paar minuten uit te leggen. Het was een beetje vreemd. We zijn allemaal loyaal gebleven aan de vorige trainer. We zijn erg dankbaar voor wat hij heeft gedaan, maar zo gaat dat nu eenmaal in het voetbal. Met alles wat er gebeurd is de voorbije week is dit een belangrijke zege. Je voelt dat de nieuwe coach gelooft in ons. In het team. Hij heeft ons gewoon gezegd: doe je best. Dat hebben we laten zien." Dele Alli floreerde in een rol dicht bij Kane. Son en Lucas zorgden voor snelheid. Alleen defensief heeft Mourinho nog zorgen. Op de flanken en de positie centraal achterin naast Alderweireld. (KTH)

