Alderweireld met vingers in de neus 02 januari 2019

De kloof bedraagt weer zes punten. Tottenham rolde Cardiff, één van de zwakste ploegen in de Premier League, binnen het halfuur op. Doelpunten van Harry Kane, Christian Eriksen en Son, de usual suspects. Toby Alderweireld zat achterin een hele match in een zetel. Jan Vertonghen, bijna hersteld van een dijblessure, en Moussa Dembélé, nog altijd out met de enkel, ontbraken. Tottenham hoopt nog altijd om Dembélé, wiens contract straks afloopt, in de komende transferperiode elders te slijten. Vorig seizoen meldde het Chinese Beijing Sinobo Guoan zich. De Spurs hopen op eenzelfde scenario, maar bij Beijing hebben ze momenteel geen plaats voor een bijkomende middenvelder. Dembélé wacht liever tot hij als vrije speler beschikbaar is. Na negen seizoenen in de Premier League en meer dan vijftig kwaaltjes snakt zijn lichaam naar een rustiger regime.

