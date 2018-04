Alderweireld met U23 tegen Chelsea? 13 april 2018

Bij Tottenham overwegen ze om Toby Alderweireld vanavond met de U23 naar Stamford Bridge te sturen, voor de match tegen Chelsea. Alderweireld ontbrak de voorbije weken bij Spurs. Na zijn blessure en de contractperikelen degradeerde hij in de pikorde. "Toby is nog altijd een speler van Tottenham", lichtte Pochettino toe. "Hij ligt nog twee jaar onder contract (een jaar met optie, die wel een opstapclausule van 28 miljoen activeert in 2019, red.). Ik ben er zeker van dat hij nog voor het eind van het seizoen aan spelen toekomt. Hij maakt het goed, hij traint en moet nu op zijn kans te wachten." Tottenham ontvangt zaterdag Man City. Pochettino stelt zijn sterkste team op. Met de FA Cup-halve finale tegen Man United van volgende week zaterdag in het achterhoofd roteert hij mogelijk wel in de midweekmatch, dinsdag op Brighton. (KTH)

