Exclusief voor abonnees Alderweireld meldt zich aan bij Spurs 11 juli 2019

00u00 0

Nog geen uitzicht op een transfer. Toby Alderweireld (30) meldt zich vandaag gewoon aan bij Tottenham voor de start van de voorbereiding. Clubs hebben nog twee weken de tijd om de opstapclausule van 27 miljoen euro in zijn contract te betalen - daarna is ze niet meer geldig. Voorlopig heeft er zich nog niemand gemeld. De kans bestaat dat Alderweireld het seizoen gewoon afmaakt bij Tottenham en daarna als vrije speler vertrekt. Van de Engelse topclubs is er geen concrete interesse. (KTH)