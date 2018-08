Alderweireld mag wellicht blijven staan 29 augustus 2018

Voor hosannaberichten is het nog te vroeg, maar Maurizio Pochettino lijkt woord te houden. "Iedereen begint van nul, ook zij die wilden vertrekken", zei de Argentijn na het sluiten van de transfermarkt. Ondanks nog amper vertrouwen in Toby Alderweireld, omdat die deze zomer absoluut wilde gaan, geeft hij zijn verdediger voorlopig kansen. Derde match van het seizoen, tweede basisplaats op rij en door zijn excellente prestatie blijft de Rode Duivel wellicht ook staan. Pochettino is niet het type dat snel vergeet, maar bij gebrek aan versterkingen deze zomer kan hij wellicht niet anders. Achterin zit hij krap. En Davinson Sánchez, die in de eerste jaarhelft de voorkeur kreeg op Alderweireld (29) na diens weigering om bij te tekenen, worstelt wat met zijn lichaam. Alderweireld kreeg en greep zijn kans. In de pikorde staat hij vroeger dan verwacht weer hoger.

