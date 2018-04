Alderweireld mag alleen met clubkanaal praten 19 april 2018

Hij moést zijn frustraties over de weinige minuten en de niet-selecties maar eens uiten. De perschef van Tottenham voorkwam dinsdag in Brighton dat Toby Alderweireld (29) na zijn eerste Premier Leaguebasisplaats in vijfenhalve maand de media te woord stond. Enkel voor Spurs TV, het officiële kanaal waar spelers doorgaans in clichés praten en alles wordt gefilterd, mocht hij praten. "Ik ben blij dat ik het elftal heb kunnen helpen", zei Alderweireld. "Ik heb mijn best gedaan. Ik ben blij dat mij lichaam mee wou. Ik ben heel content met de 90 minuten die ik kreeg. Van hieruit gaan we verder werken." Alderweireld zit bij Tottenham in een netelige situatie. Hij was maanden out met een hamstringblessure en omdat hij weigert bij te tekenen, heeft coach Pochettino hem in de pikorde gedegradeerd. Hij is geen eerste keus meer. Ook zaterdag op Wembley, voor de FA Cup-halve finale tegen Man United, wordt hij niet aan de aftrap verwacht. (KTH)

