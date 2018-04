Alderweireld krijgt zeldzame basisplaats 18 april 2018

't Was al een tijdje geleden. Na vijfenhalve maand stond Toby Alderweireld nog eens aan de aftrap in de Premier League. De Rode Duivel (29) werd op Brighton, aan de zijde van Jan Vertonghen, zelden op de proef gesteld. Hij speelde een sobere match. Met het oog op de halve finale van de FA Cup zaterdag roteerde coach Pochettino. Sánchez, de verdediger die sinds januari de voorkeur krijgt op Alderweireld, kreeg rust. Het is één van de weinige kansen die hij dit seizoen nog zal krijgen: omdat hij zijn contract niet wil verlengen hopen de Spurs hem straks te verkopen. Moussa Dembélé viel in. Ook over zijn toekomst dubt de directie: ze wil hem voorlopig geen langdurige overeenkomst bieden wegens twijfels rond zijn fysieke paraatheid. Mat Ryan (ex-Club Brugge) blonk uit bij Brighton.

