Exclusief voor abonnees Alderweireld kopt Spurs voorbij rivaal 13 juli 2020

00u00 0

Zo maak je jezelf populair. Toby Alderweireld is de eerste speler die zowel op White Hart Lane als in het Tottenham-Stadion scoorde tegen aartsrivaal Arsenal. Die van zondag smaakte zoet. Voor hem persoonlijk, voor het team. Zijn rake kopslag op een corner van Son besliste de Noord-Londen derby (2-1). Een broodnodige zege voor Spurs, dat ondanks een zwakke herstart in de race blijft voor een Europa Leagueticket. Alderweireld zat de eerste drie matchen tegen zijn zin op de bank, maar sinds hij opnieuw speelt, is er achterin weer meer stabiliteit. Vertonghen kwam niet van de bank. Hij is einde contract en verlaat de club. Inter heeft hem nog altijd op zijn lijstje staan. AS Roma, dat ook interesse had, verlengde de verhuur van Chris Smalling (Man United).

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen