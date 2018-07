Alderweireld feest niet mee: geveld door griep 16 juli 2018

Toby Alderweireld was onverwoestbaar in Rusland, maar lag gisteren ziek in z'n bed. De verdediger was geveld door griep, aldus de voetbalbond. "Hij kon er helaas niet bij zijn", zegt woordvoerder Pierre Cornez. Op de terugvlucht stond de speler van Tottenham Hotspur nog breedlachend op een selfie van ploegmaat Jan Vertonghen. Aanvaller Michy Batshuayi dacht er het zijne van. Hij tweette dat Alderweireld te veel gedronken had na de zege tegen de Engelsen - een post die hij snel weer verwijderde.