Alderweireld en AS Roma? Tottenham houdt been stijf 15 juli 2019

Ondertussen wacht ook Tottenham op een seintje uit Italië voor een Rode Duivel. Er vonden aftastende gesprekken plaats met AS Roma over Toby Alderweireld, maar in Noord-Londen laten ze duidelijk verstaan dat geen enkele club voorlopig bereid is de vaste opstapclausule van 28 miljoen euro te betalen. Roma probeerde af te pingelen, maar voorzitter Daniel Levy wil Alderweireld - ondanks een overeenkomst voor nog maar één jaar - niet onder die prijs laten gaan. Zelfs dan is hij nog een koopje. Alderweireld hervatte de voorbereiding bij Spurs.

