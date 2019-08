Exclusief voor abonnees Alcoholvrije rosé met minder calorieën Nieuw in de picknickmand 17 augustus 2019

Vlamingen drinken steeds vaker een glaasje rosé. Rosé is hier ondertussen zelfs drie keer populairder dan in Wallonië. Bovendien geven de verkoopcijfers van de supermarkten nu al aan dat de zomer van 2019 dé zomer van de rosé is geworden. Ook in de picknickmand past een frisse fles rosé, zoals bijvoorbeeld de Edenvine Rosé uit Australië: een alcoholvrije rosé die minder calorieën telt dan een alcoholische wijn maar zeker net zo lekker smaakt. (KM)

