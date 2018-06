Alcoholvrije aperitiefjes 30 juni 2018

00u00 0

Voor ginliefhebbers die moeiteloos langs de zomerse BOB-controles willen fietsen, lanceert Gordon's de allereerste alcoholvrije gin-tonic. Al zit in de twee verkrijgbare smaken - pompelmoes en limoen - nog altijd een verwaarloosbare, maar vooral veilige 0,5% alcohol. Volgens de fabrikant bevat ook deze niet-alcoholische G&T hetzelfde 'kenmerkende jeneverbesprofiel' en dezelfde 'unieke smaak' van een klassieke gin-tonic, maar dat moeten we toch tegenspreken. Dit smaakt veeleer naar een degelijke... tonic, maar niet meer. Prijs per flesje van 25 cl: 1,99 euro, exclusief bij Delhaize.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN