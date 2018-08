Alcoholvrij bier spant nog altijd de kroon 07 augustus 2018

Net als Ben Branson lijkt ook de Belg genoeg te hebben van een plakkerige fruitsap als alcoholvrij aperitief. De markt van de non-alcoholische drankjes zit al een tijdje in de lift. "We leven gezonder, willen minder suiker en zijn bereid daar geld voor neer te tellen", zegt cocktailexpert Manuel Wouters. Toch zijn het vooral de alcoholvrije bieren die het goed doen. Bij Delhaize is de verkoop in één jaar gestegen met 30%. En dat heeft volgens woordvoerder Roel Dekelver niet alleen te maken met het warme weer. "Het brouwproces is geëvolueerd. De smaak van alcoholvrije pils leunt jaar na jaar dichter aan bij die van een echte pils." De 0%-bieren van Jupiler, Hoegaarden en Maes spannen de kroon. Al is nuance wel op z'n plaats, want ze vertegenwoordigen nog altijd maar een beperkt percentage van de totale bierverkoop. Bij Colruyt gaan ook de alcoholvrije wijnen (+18%) en schuimwijnen (+55%) vlotter de deur uit. De 'virgin' aperitieven en sterkedranken van merken als Crodino en San Pellegrino doen het 8% beter dan vorig jaar. In beide supermarkten neemt het aanbod sterk toe. (FT)

