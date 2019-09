Exclusief voor abonnees Alcoholverbod rond Brusselse Beurs in de maak 26 september 2019

N-VA en CD&V pleiten voor een tijdelijk alcoholverbod op en rond het Beursplein in Brussel. Volgens Brussels Parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA) blijft de veiligheid in de voetgangerszone 's nachts problematisch door dronkaards en junks. Om ervoor te zorgen dat die overlast zo veel mogelijk beperkt kan worden, wil Vanden Borre een nultolerantie invoeren voor het gebruik van alcohol op de openbare weg en wil hij alle winkels in de autovrije zone verbieden om na 22 uur nog alcohol te verkopen. "Winkels en cafés trekken aan de alarmbel, want ook zij zijn slachtoffer van de overlast. Deze situatie is onhoudbaar." Daarnaast wil hij de klok rond politiepermanentie, "op z'n minst tot de veiligheid weer gegarandeerd kan worden". (SHVM)

