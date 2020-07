Exclusief voor abonnees Alcoholcontrole brieven 01 juli 2020

We moeten nog meer bestuurders controleren op alcohol, stelt Koen Ricour van de wegpolitie. Is dit om te lachen? Ik ben 69 en rij sinds 1970 met de auto, tot 2016 op zeer regelmatige basis. Ik ben welgeteld tweemaal gecontroleerd op alcohol. Een eerste maal op een vrijdag in de jaren 80 door de toenmalige rijkswacht, toen ik tussen middernacht en 1 uur huiswaarts reed van het werk in Brussel. Resultaat: geen, want hun testjes waren op! Een tweede maal een vijftal jaar geleden op een zondagnamiddag in de eindejaarsperiode op de snelwegparking in Ruisbroek. Het resultaat was gelukkig negatief. Ik mocht doorrijden, ondanks het feit dat ik toch een viertal glaasjes wijn gedronken had. Mijn conclusie, mijnheer Ricour: de pakkans in dit landje is vrijwel nihil.

Erik Beckers

