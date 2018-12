Alcohol langs de snelweg 03 december 2018

Carl Decaluwé, de gouverneur van West-Vlaanderen, wil de verkoop van alcohol langs de autosnelwegen in West-Vlaanderen verbieden. Doet die man dat om nog eens in de belangstelling te komen? Alsof het enkel chauffeurs zijn die stoppen langs de autosnelweg. Er zijn ook andere inzittenden in een auto. En wat met de passagiers van de bussen? Als zij een pintje drinken of een glaasje wijn bij het eten, vormen zij dan een gevaar op de weg? En wat met de chauffeurs die de snelweg verlaten om iets te eten of drinken? Als je dan toch iets wilt doen dat effect heeft, doe dan meer alcoholcontroles bij de chauffeurs en verhoog de straffen bij de overtreders.

Frans Vandenweghe, Dadizele

