Alcohol is nog altijd de standaard

Ik volg de reacties op het Van Campenhout-drama van nabij. Wat mij opvalt, is dat vele mensen opmerken dat het gebruik van alcohol haast een standaard is geworden. In de praktijk blijkt dat ook zo. Laatst waren wij op een eindejaarsdiner en blijkbaar vond men het niet nodig om de dienbladen zowel van alcoholische als non-alcoholische dranken te voorzien, je moest er uitdrukkelijk om vragen. Zelfde verhaal bij de aftelling naar het nieuwe jaar: opnieuw alleen champagne. Wat mij ook tegen de borst stuit, is dat zulke diners 'all-in' zijn, met alcoholische dranken inbegrepen - dus alcohol is opnieuw de standaard. Het perverse hieraan is dat je als geheelonthouder ook meebetaalt voor de alcoholische drankjes van je collega-feestvierders. Ik vind dat de overheid daar kan op inspelen door voor elk all-inmenu ook een alcoholvrij menu te verplichten. Niemand heeft alcohol nodig om te overleven, zelfs niet voor de gezelligheid. Wees gerust, ik kan er best tegen dat iemand een glaasje drinkt, dus fanatiek ben ik daar helemaal niet in.

Erwin De Mulder, Ophasselt

