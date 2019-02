Alcohol in parlement 23 februari 2019

Het verbale akkefietje donderdag

tussen Penris en Van Cauter was

hoogstwaarschijnlijk het gevolg van

een iets te uitbundige consumptie in de

bar van het parlement. Blijkbaar is het

niet de eerste keer dat die bar een

belangrijke rol speelt in het redenaars -

talent achteraf in de Kamer. Ik ken geen

enkel bedrijf waar je tijdens pauzes

probleemloos en zo te zien on -

gelimiteerd alcohol kan consumeren.

Wordt het niet stilaan tijd dat het

parlement zich aanpast aan de huidige

tijd, en dat de politici zich bewust

worden van hun voorbeeldrol?

Willy Bats, Malle

