Alcohol doet vergeten (en da's geen goed nieuws) 22 februari 2018

Wie regelmatig te diep in het glas kijkt, loopt liefst drie keer zoveel risico om dement te worden. Dat blijkt uit Brits onderzoek bij 57.000 patiënten. Bij liefst 38% was overmatig alcoholgebruik dé grote boosdoener. Ook wie zichzelf niet tot de categorie 'grote drinker' rekent, kan nog niet meteen opgelucht ademhalen. Dr. Sara Imarisio, hoofd van Alzheimer's Research UK, stelt dat ook matige drinkers hersenschade kunnen oplopen en daardoor meer kans op dementie hebben. "Er treedt al schade op bij wie meer dan veertien glazen alcohol per week drinkt. Ook zij verhogen het risico op dementie al met dertig procent", klinkt het. "Bovendien zullen de beschadigde hersencellen zich nooit meer herstellen."

