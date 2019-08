Exclusief voor abonnees Albon vervangt Gasly bij Red Bull 13 augustus 2019

Kleine bom in de Formule 1, gisteren: Red Bull zet Pierre Gasly langs de kant. De jonge Fransman, die dit seizoen maar niet uit de schaduw geraakt van teamgenoot Max Verstappen, wordt overgeplaatst naar Toro Rosso, het satellietteam van Red Bull. Hij neemt daar de plaats in van De Maleisische Brit Alexander Albon, die het in zijn debuutseizoen opvallend goed doet en nu dus mag promoveren naar Red Bull. De teamleiding wist nog te vertellen dat ze Albon in de resterende negen races zal evalueren om uit te maken of hij ook volgend seizoen aan de zijde van Verstappen mag rijden. (JB)