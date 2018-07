Albinisme op z'n roze 03 juli 2018

In een tuin in Zelzate is een zeldzame roze sprinkhaan gespot. "Ik zag meteen dat het om iets speciaals ging", zegt bewoner en amateurfotograaf Tim Scheir. Enig opzoekwerk leerde hem dat het insect lijdt aan erythrisme. Dat is een pigmentafwijking zoals albinisme - alleen veroorzaakt deze aandoening een roodachtige in plaats van witte kleur. "Het zou de beestjes, die normaal groen zijn, meer kans op overleven bieden op rode planten." Maar in een groene omgeving valt de opvallende kleur wel héél hard op, waardoor insecten met erythrisme vaker ten prooi vallen aan hun natuurlijke vijanden. Ook dat zorgt ervoor dat ze zo zeldzaam zijn. (KVZ)

