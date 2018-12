Albert COLUMN | Boeman vs. Kerstman 26 december 2018

"Ik vind dit een heel speciale periode. Crossen op tweede kerstdag, crossen op nieuwjaarsdag: het blijft toch een apart concept, vind je niet? Ik was me er in deze periode altijd erg van bewust dat ik een ongewone job had. Meefeesten zat er nooit in. Er zijn veel renners die op kerst en Nieuwjaar al om halfelf in bed zitten. Zelf bleef ik op oudjaar altijd wakker tot middernacht, uit principe. Er kwamen vrienden op bezoek en we zorgden voor iets lekkers om te eten. Maar wel nog altijd een sportmaaltijd. Meestal een voorgerechtje met vis, dan een pasta en als dessert iets lichts, een fruitsorbet bijvoorbeeld, of iets gezonds, een fruitsalade of zo. Ik vond het niet erg om de kroketten en kalkoen over te slaan, vandaag zou je me met zo'n 'sportmenu' nog altijd plezier doen, ik vind dat gewoon lekker. Ik dronk ook altijd één glas champagne, ook uit principe. Ik wilde toosten, dan had ik het gevoel dat ik toch een beetje mee aan het feesten was."

