Albert COLUMN | Gouden kans 04 december 2018

00u00 0

"Flashback naar 1994, 2007 en 2013. Geen 'grand cru'-jaren voor het Belgische wegpeloton. Jaren waarin de slokoppen Museeuw, Boonen en Gilbert verstoken bleven van grote klassieke zeges en ook in de grote ronden en op het WK was de vaderlandse buit eerder schraal. Dat effende in de verkiezing van de Kristallen Fiets het pad voor Herygers en Nys. Paul en Sven werden gediend door het kleine beetje geluk dat je als veldrijder nodig hebt om de prestigieuze trofee van deze krant in de wacht te kunnen slepen. Hoe allesbepalend dat is, mocht ik zelf tot twee keer toe ervaren. In 2009 verbleekte mijn eerste regenboogtrui bij Boonens dubbel Parijs-Roubaix/BK. De tweede, in 2012, belandde anoniem in de achterzak van die andere wereldkampioen, Gilbert. Brute pech."

