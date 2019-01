Albert COLUMN | Aerts topfavoriet voor BK 02 januari 2019

"Eerst en vooral, aan alle lezers van deze krant: mijn allerbeste wensen. Maak er een fantastisch jaar van! Net zoals Van der Poel dat in 2018 heeft gedaan. En dat wellicht ook in 2019 zal doen. Want bij het afsluiten van deze eindejaarsperiode in het veld is er, wat dat betreft, niets nieuws onder de zon. Mathieu is nog steeds even autoritair, even dominant. Er zit werkelijk geen greintje sleet op. Hij rijdt weg en wint waar en wanneer hij wil. Zelfs tegenslag kan hem niet afremmen. Van der Poel drukt in die mate zijn stempel dat je zijn valpartij in Lokeren en dat ene 'accident de parcours' op de Koppenberg haast zou vergeten en hem een ongeslagen status zou toedichten. Puur op de keper beschouwd is hij dat ook: ongenaakbaar, onklopbaar. Niemand van de concurrentie die straks aanspraak kan maken op de wereldtitel. Hij en alleen hij verdient de regenboogtrui in Bogense."

