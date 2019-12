Exclusief voor abonnees ALBERT COLUMN | "Trendbreuk" 03 december 2019

"Geen Mathieu van der Poel en geen Eli Iserbyt zondag in de kuil van Zonhoven. Daarmee wordt één van de mooiste veldritten van het seizoen - een klassieker, zeg maar - totaal onthoofd. En bij uitbreiding ook het Superprestigeklassement, dat dé twee toonaangevende figuren van de eerste crossmaanden zichzelf compleet buitenspel ziet plaatsen. Je kan dat betreuren. Daar moord en brand over schreeuwen. Maar eigenlijk zat dit er gewoon al heel lang aan te komen. Renners delen hun seizoen meer en meer in naar eigen goeddunken. Ze maken keuzes. Selecteren. Schrappen. Nys, Stybar, Boom, Wellens en ik hadden het tot enkele jaren geleden eens moeten proberen. Van ons werd simpelweg verwacht dat we van half september tot eind februari overal opdaagden en het beste van onszelf gaven. Een 'no-show' werd ons niet in dank afgenomen. Soit, tijden zijn veranderd. Een trendbreuk heeft zich onvermijdelijk ingezet. Veldrijden is anno 2019 niet meer wat het is geweest."

